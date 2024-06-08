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После подписания соглашения Моуринью с Фенербахче только 4 тренера в мире будут зарабатывать больше

Турция

У Особенного не только новый вызов, но и существенные финансовые перспективы

После подписания соглашения Моуринью с Фенербахче только 4 тренера в мире будут зарабатывать больше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "канареек" раскрыл зарплату наставника команды. Португалец будет получать по контракту 10,5 млн евро за сезон. Столько оценивается труд Эрика Тен Хага в МЮ. Это пятый показатель в мире среди действующих соглашений.

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Только Диего Симеоне (Атлетико, 35,2 млн), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити, 23,5), Стивен Джеррард (Аль-Иттифак, 17,8) и Карло Анчелотти (Реал М, 11,2) зарабатывают больше.

Отметим, что в течение сезона в топ-10 были Юрген Клопп (18,8), Массимилиано Аллегри (13,2), Томас Тухель (12,4) и Маурисио Почеттино (12,2), но они покинули свои клубы.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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