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Фенербахче проявляет интерес к защитнику Манчестер Юнайтед

Турция

Об этом сообщает турецкое издание Fotomac

Фенербахче проявляет интерес к защитнику Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Недавно Жозе Моуринью возглавил "желтых канареек". Португальский тренер готовит список игроков, которые могли бы усилить центр защиты "Фенербахче".

Одним из вариантов является трансфер Виктора Линделефа из "МЮ". Сообщается, что шведу надоела ситуация с непонятной стратегией развития английского клуба и он готов воссоединиться с Жозе Моуринью. Руководство "красных дьяволов" готово рассмотреть трансфер игрока, если "Фенербахче" предложит за него минимум 8 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Виктора Линделеф провел 28 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Источник:
Fotomac
Опубликовал: Александр Гресь
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