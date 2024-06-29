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К Фенербахче может присоединиться хавбек Ювентуса Уэстон Маккенни

Турция

Жозе Моуриньо хочет видеть в своей команде американца

К Фенербахче может присоединиться хавбек Ювентуса Уэстон Маккенни

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Уэстон Маккенни может перейти в "Фенербахче". Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По имеющейся информации, главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" 25-летнему американцу Уэстону Маккенни. Отмечается, что никаких переговор между сторонами еще не было.

Напомним, за сезон 2023/2024 Маккенни сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых отдал 10 результативных передач.

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Ювентус (Турин) Фенербахче (Стамбул) Уэстон Маккенни
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Источник:
AlfredoPedulla
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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