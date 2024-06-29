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К Фенербахче может присоединиться хавбек Ювентуса Уэстон Маккенни
Жозе Моуриньо хочет видеть в своей команде американца
Уэстон Маккенни может перейти в "Фенербахче". Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.
По имеющейся информации, главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" 25-летнему американцу Уэстону Маккенни. Отмечается, что никаких переговор между сторонами еще не было.
Il retroscena: #McKennie piace a #Mourinho, ecco cosa serve per una trattativa https://t.co/me7Nd51UQP— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 28, 2024
Напомним, за сезон 2023/2024 Маккенни сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых отдал 10 результативных передач.
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