К Фенербахче может присоединиться хавбек Ювентуса Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни может перейти в "Фенербахче". Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По имеющейся информации, главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" 25-летнему американцу Уэстону Маккенни. Отмечается, что никаких переговор между сторонами еще не было.

Il retroscena: #McKennie piace a #Mourinho, ecco cosa serve per una trattativa https://t.co/me7Nd51UQP — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 28, 2024

Напомним, за сезон 2023/2024 Маккенни сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых отдал 10 результативных передач.