Моуринью хочет Морату в Фенербахче

Моуринью хочет подписать Морату в "Фенербахче" Об этом сообщает AS.

По информации источника, этим летом мадридский "Атлетико" может попрощаться с капитаном сборной Испании Альваро Мората. Жозе Моуринью очень заинтересован в приобретении Альваро Мораты, в то время как 31-летний нападающий заинтересован продолжить играть в чемпионате Италии, а не Турции.

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Напомним, в прошлом сезоне Мората провел 48 матчей во всех турнирах, в которых отличился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.