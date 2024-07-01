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Фенербахче нацелился на форварда из Ла Лиги

Турция

Юссеф Эн-Несири может сменить клуб

Фенербахче нацелился на форварда из Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жозе Моуринью, когда он стал главным тренером "Фенербахче", хочет усилить свою команду.

"Севилья" хочет продать нападающего Юссефа Эн-Несири, и, как сообщает Marca, этот футболист привлек внимание Моуринью. "Фенербахче" сделал предложение о трансфере, но оно не соответствует оценке испанского клуба - 20 миллионов евро.

Юссеф в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 20 голов и отдал 3 ассиста.

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Фенербахче (Стамбул) Юссеф Эн-Несири Жозе Моуринью
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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