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Фенербахче нацелился на форварда из Ла Лиги
Юссеф Эн-Несири может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью, когда он стал главным тренером "Фенербахче", хочет усилить свою команду.
"Севилья" хочет продать нападающего Юссефа Эн-Несири, и, как сообщает Marca, этот футболист привлек внимание Моуринью. "Фенербахче" сделал предложение о трансфере, но оно не соответствует оценке испанского клуба - 20 миллионов евро.
Юссеф в прошлом сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 20 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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