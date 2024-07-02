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Why always me? Балотелли захотел полежать на проезжей части
Марио в своем репертуаре
Getty Images/Global Images Ukraine
30 июня у форварда закончился контракт с "Аданой Демирспор". Пока итальянец не нашел новую команду, но учитывая видео с его участием от случайных прохожих, он не очень беспокоится о трудоустройстве.
Des nouvelles de Mario Balotelli. ????— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 30, 2024
(TikTok / Leonardo.fabris) pic.twitter.com/gWhPz9wBy0
В сентябре прошлого года Балотелли во второй раз присоединился к "молниям". На счету футболиста 31 результативное действие в 50 поединках в турецком клубе.
В сезоне 2022/23 Марио выступал в "Сьоне". Швейцарский коллектив заплатил "Адане" 2,6 млн евро за его трансфер
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