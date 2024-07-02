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Why always me? Балотелли захотел полежать на проезжей части

Турция

Марио в своем репертуаре

Why always me? Балотелли захотел полежать на проезжей части

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

30 июня у форварда закончился контракт с "Аданой Демирспор". Пока итальянец не нашел новую команду, но учитывая видео с его участием от случайных прохожих, он не очень беспокоится о трудоустройстве.

В сентябре прошлого года Балотелли во второй раз присоединился к "молниям". На счету футболиста 31 результативное действие в 50 поединках в турецком клубе.

В сезоне 2022/23 Марио выступал в "Сьоне". Швейцарский коллектив заплатил "Адане" 2,6 млн евро за его трансфер

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Марио Балотелли Адана Демирспор
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Источник:
lnstant Foot
Опубликовал: Александр Симченко
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