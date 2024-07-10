Тете может вернуться на родину. Галатасарай готов продать его дешевле

"Коринтианс" начал переговоры с бывшим нападающим "Шахтера". "Галатасарай" открыт к трансферу, даже если придется уменьшить финансовые запросы. Источник утверждает, что "львы" готовы продать бразильца всего за 8 млн евро.

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В 2019 году "горняки" заплатили за воспитанника "Гремио" 15 млн. В Украине футболист провел 108 поединков (27 матчей в еврокубках) и оформил 45 результативных действий.

В Турции Тете выступает с прошлого лета и появлялся в 45 встречах (3 гола, 5 ассистов). "Шахтер" судится с форвардом из-за одностороннего прекращения сотрудничества.