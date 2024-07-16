Галатасарай проявляет интерес к полузащитнику МЮ

Скотт МакТоминей провел в "Манчестер Юнайтед" всю свою карьеру, хотя еще год назад казалось, что он может покинуть команду. Шотландец остался в составе "красных дьяволов" и провел лучший свой сезон в клубе, а также помог ему выиграть Кубок Англии в мае. Продажа МакТоминея этим летом выглядела гораздо менее вероятной, чем была год назад, но вице-президент "Галатасарая" Ибрагим Хатипоглу предположил, что это вполне возможно. "Львы" очень заинтересованы в услугах шотландского полузащитника и уже ведут переговоры о возможности трансфера.

"Мы заинтересованы в игроке из "Манчестер Юнайтед". Нет ничего более естественного, чем высокая стоимость этого. Ведутся дискуссии относительно его трансферной стоимости. Для нас важна общая стоимость, включая трансферные сборы и дебиторскую задолженность игрока [зарплату], на момент принятия решения. Как только переговоры с клубом и игроком завершены, стоимость становится очевидной", - цитирует Ибрагима Хатипоглу Metro.

Добавим, что в прошлом сезоне Скотт МакТоминей провел 43 матча, где отметился 10 голами и 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 32 млн евро.