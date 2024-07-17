Фенербахче по просьбе Моуринью арендовал экс-вингера Ньюкасла

17 июля "Фенербахче" объявил об аренде вингера Аллана Сен-Максимена из "Аль-Ахли".

Контракт 27-летнего игрока рассчитан до конца сезона 2024/25. По информации СМИ турецкий клуб заплатил 8 миллионов евро за годовую аренду вингера.

Yeni transferimiz Allan Saint-Maximin, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/yNG2WmT9Uo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 17, 2024

Напомним, что Сен-Максимен перешел в "Аль-Ахли" летом 2023 года из "Ньюкасла" за 27,2 миллиона евро.