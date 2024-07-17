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Фенербахче по просьбе Моуринью арендовал экс-вингера Ньюкасла

Турция
Обновлено

Аллан Сен-Максимен временно сменил клуб

Фенербахче по просьбе Моуринью арендовал экс-вингера Ньюкасла

Getty Images/Global Images Ukraine

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17 июля "Фенербахче" объявил об аренде вингера Аллана Сен-Максимена из "Аль-Ахли".

Контракт 27-летнего игрока рассчитан до конца сезона 2024/25. По информации СМИ турецкий клуб заплатил 8 миллионов евро за годовую аренду вингера.

Напомним, что Сен-Максимен перешел в "Аль-Ахли" летом 2023 года из "Ньюкасла" за 27,2 миллиона евро.

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Источник:
Fenerbahce
Опубликовал: Екатерина Власова
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