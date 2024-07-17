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Фенербахче по просьбе Моуринью арендовал экс-вингера Ньюкасла
Аллан Сен-Максимен временно сменил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
17 июля "Фенербахче" объявил об аренде вингера Аллана Сен-Максимена из "Аль-Ахли".
Контракт 27-летнего игрока рассчитан до конца сезона 2024/25. По информации СМИ турецкий клуб заплатил 8 миллионов евро за годовую аренду вингера.
Yeni transferimiz Allan Saint-Maximin, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/yNG2WmT9Uo— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 17, 2024
Напомним, что Сен-Максимен перешел в "Аль-Ахли" летом 2023 года из "Ньюкасла" за 27,2 миллиона евро.
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Источник:Fenerbahce
Опубликовал: Екатерина Власова
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