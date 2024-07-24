Трабзонспор оформил трансфер защитника мадридского Атлетико

"Трабзонспор" подписал центрального защитника Стефана Савича из мадридского "Атлетико“.

Футболист с клубом заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2027 года.

BİZE

HER YER

TRABZON

????️❤️???? pic.twitter.com/nPXBmO1NeP — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 24, 2024

Савич выступал за "Атлетико" с лета 2015 года. За это время футболист сыграл за клуб 297 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.