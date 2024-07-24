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Трабзонспор оформил трансфер защитника мадридского Атлетико

Турция
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Савич приходит в турецкий клуб

Трабзонспор оформил трансфер защитника мадридского Атлетико

Be Soccer

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"Трабзонспор" подписал центрального защитника Стефана Савича из мадридского "Атлетико“.

Футболист с клубом заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2027 года.

Савич выступал за "Атлетико" с лета 2015 года. За это время футболист сыграл за клуб 297 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Атлетико (Мадрид) Трабзонспор (Трабзон) Стефан Савич
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Источник:
Trabzonspor
Опубликовал: Екатерина Власова
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