Официально: Юссеф Эн-Несири - игрок Фенербахче

Сага с марокканским форвардом Юссефом Эн-Несири подошла к своему концу. Отныне игрок будет защищать цвета "Фенербахче", за которого турецкий гранд выложил 19,5 млн евро. По информации Marca, они будут выплачены частями в течение 4 лет. Контракт 27-летнего нападающего с новым клубом рассчитан на пять лет.

"Я очень рад быть здесь, в этой замечательной команде. Я знаю ее уже давно, благодарю Марио [Бранко - спортивный директор клуба] и президента за доверие, которое они мне оказали, а также тренера. Я также благодарю моего агента и мою семью за то, что они были здесь со мной и очень помогли мне подписать контракт с этой командой. Надеюсь, все будет хорошо, я собираюсь оставить все на поле. Надеюсь, мы будем выигрывать игры и титулы, чтобы сделать людей счастливыми. Я слежу за командой уже два года, мне очень понравилось, когда мы играли против них, и атмосфера на стадионе, болельщики, как они помогают игрокам. Надеюсь почувствовать это на поле в этой футболке. Я говорил с некоторыми игроками, и они сказали мне, что "Фенербахче" - великая команда, которая любит выигрывать титулы, которая не любит проигрывать игры, и именно поэтому мне это понравилось, и именно поэтому я поговорил со своей семьей и своим агентом, чтобы иметь возможность быть здесь", - заявил марокканский форвард после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне в составе "Севильи" Юссеф Эн-Несири провел 41 матч, где отметился 20 голами и 3 передачами.