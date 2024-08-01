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Моуринью пытается убедить марокканского хавбека перейти в Фенербахче

Турция
Обновлено

Турецкий клуб предложил за Амрабата 10 миллионов евро

Моуринью пытается убедить марокканского хавбека перейти в Фенербахче

Фото: twitter.com

Новина українською

"Фенербахче" намерен усилить свой состав опорным полузащитником "Фиорентины" Софьяном Амрабатом.

По информации Николо Скиры, главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью заинтересован в приобретении марокканского игрока. Португальский специалист лично пытается убедить Софьяна сменить команду.

"Фенербахче" предложил за Амрабата 10 миллионов евро.

Напомним, что опорник прошлый сезон провел за "Манчестер Юнайтед" на правах аренды, но англичане так и не воспользовались опцией выкупа.
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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