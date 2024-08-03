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Бешикташ без проблем завоевал Суперкубок Турции
Играл с Галатасараем
bjk.com.tr
В Турции определился обладатель Суперкубка. Им стал "Бешикташ" из Стамбула.
Команда разгромила соперника, забив 5 безответных мячей. Дубль оформил Чиро Иммобиле. Один из голов он оформил уже на первой минуте игры.
Напомним, в прошлом сезоне "Галатасарай" стал чемпионом Суперлиги, а "Бешикташ" завоевал Кубок Турции.
Суперкубок Турции
03.08.2024. Олимпийский стадион им. Ататюрка. Стамбул
"Галатасарай" - "Бешикташ" 0:5
Голы: Иммобиле 1, 81 (пен), Свенссон 53, Рафа Силва 90+1, Хекимоглу 90+2
Удаления: Нельссон 87
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