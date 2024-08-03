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Бешикташ без проблем завоевал Суперкубок Турции

Турция
Обновлено

Играл с Галатасараем

Бешикташ без проблем завоевал Суперкубок Турции

bjk.com.tr

Новина українською

В Турции определился обладатель Суперкубка. Им стал "Бешикташ" из Стамбула.

Команда разгромила соперника, забив 5 безответных мячей. Дубль оформил Чиро Иммобиле. Один из голов он оформил уже на первой минуте игры.

Напомним, в прошлом сезоне "Галатасарай" стал чемпионом Суперлиги, а "Бешикташ" завоевал Кубок Турции.

Суперкубок Турции

03.08.2024. Олимпийский стадион им. Ататюрка. Стамбул

"Галатасарай" - "Бешикташ" 0:5

Голы: Иммобиле 1, 81 (пен), Свенссон 53, Рафа Силва 90+1, Хекимоглу 90+2

Удаления: Нельссон 87

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Бешикташ (Стамбул) Галатасарай (Стамбул) Суперкубок Турции
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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