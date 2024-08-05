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Моуринью просит Фенербахче подписать хавбека Барселоны
Гюндоган может перейти в чемпионат Турции
Getty Images
Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче", хочет, чтобы руководство клуба подписало полузащитника "Барселоны" Илкая Гюндогана.
Как сообщает испанское издание AS, турецкий клуб именно по просьбе своего тренера начал переговоры с каталонским клубом о возможной покупке 33-летнего немца.
Но "Барселона" не намерена отпускать Гюндогана за бесценок, поэтому готова это сделать, если "Фенербахче" предложит хорошую сумму денег.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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