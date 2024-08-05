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Моуринью просит Фенербахче подписать хавбека Барселоны

Турция

Гюндоган может перейти в чемпионат Турции

Моуринью просит Фенербахче подписать хавбека Барселоны

Getty Images

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Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче", хочет, чтобы руководство клуба подписало полузащитника "Барселоны" Илкая Гюндогана.

Как сообщает испанское издание AS, турецкий клуб именно по просьбе своего тренера начал переговоры с каталонским клубом о возможной покупке 33-летнего немца.

Но "Барселона" не намерена отпускать Гюндогана за бесценок, поэтому готова это сделать, если "Фенербахче" предложит хорошую сумму денег.

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Фенербахче (Стамбул) Барселона Илкай Гюндоган Жозе Моуринью
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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