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Моуринью попросил руководство Фенербахче подписать своего бывшего подопечного
Матич может покинуть Лион
Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью попросил руководство подписать сербского полузащитника Неманью Матича.
Специалист считает, что опыт и лидерские качества 36-летнего футболиста будут незаменимыми для турецкой команды. Также они уже работали вместе в "Челси", "Роме" и "МЮ".
Неманья в сезоне 2023/24 сыграл 38 матчей и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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