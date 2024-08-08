Моуринью попросил руководство Фенербахче подписать своего бывшего подопечного

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью попросил руководство подписать сербского полузащитника Неманью Матича.

Специалист считает, что опыт и лидерские качества 36-летнего футболиста будут незаменимыми для турецкой команды. Также они уже работали вместе в "Челси", "Роме" и "МЮ".

Неманья в сезоне 2023/24 сыграл 38 матчей и отдал 3 результативные передачи.