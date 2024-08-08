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Моуринью попросил руководство Фенербахче подписать своего бывшего подопечного

Турция
Обновлено

Матич может покинуть Лион

Моуринью попросил руководство Фенербахче подписать своего бывшего подопечного

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Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью попросил руководство подписать сербского полузащитника Неманью Матича.

Специалист считает, что опыт и лидерские качества 36-летнего футболиста будут незаменимыми для турецкой команды. Также они уже работали вместе в "Челси", "Роме" и "МЮ".

Неманья в сезоне 2023/24 сыграл 38 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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Фенербахче (Стамбул) Лион Неманья Матич Жозе Моуринью
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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