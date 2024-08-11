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Топ-клуб в высшей лиге Турции отказался от приобретения Федерико Кьезы
Мимо Турции
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бешикташ" отказался от трансфера Федерико Кьезы из-за высокой стоимости, сообщает TRTSpor.
Вице-президент клуба Хюсейин Юджель объяснил решение клуба не покупать 26-летнего итальянца:
"Это правда, что мы интересовались им около десяти дней.
Игрок требует зарплату в размере 9 миллионов евро, а его клуб хочет получить трансферную сумму в 15 миллионов евро.
Их запросы не очень рациональны, и выполнить их достаточно сложно. Мы обязаны действовать осторожно, чтобы не допустить ошибок. Поэтому на сегодняшний день Кьеза больше не является нашей целью".
Напомним, в сезоне 2023/24 Федерико Кьеза сыграл в 37 играх за "Ювентус", в которых отличился 10 голами и 3 результативными передачами.
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