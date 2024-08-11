Топ-клуб в высшей лиге Турции отказался от приобретения Федерико Кьезы

"Бешикташ" отказался от трансфера Федерико Кьезы из-за высокой стоимости, сообщает TRTSpor.

Вице-президент клуба Хюсейин Юджель объяснил решение клуба не покупать 26-летнего итальянца:

"Это правда, что мы интересовались им около десяти дней.

Игрок требует зарплату в размере 9 миллионов евро, а его клуб хочет получить трансферную сумму в 15 миллионов евро.

Их запросы не очень рациональны, и выполнить их достаточно сложно. Мы обязаны действовать осторожно, чтобы не допустить ошибок. Поэтому на сегодняшний день Кьеза больше не является нашей целью".