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Топ-клуб в высшей лиге Турции отказался от приобретения Федерико Кьезы

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Топ-клуб в высшей лиге Турции отказался от приобретения Федерико Кьезы

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бешикташ" отказался от трансфера Федерико Кьезы из-за высокой стоимости, сообщает TRTSpor.

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Вице-президент клуба Хюсейин Юджель объяснил решение клуба не покупать 26-летнего итальянца:

"Это правда, что мы интересовались им около десяти дней.

Игрок требует зарплату в размере 9 миллионов евро, а его клуб хочет получить трансферную сумму в 15 миллионов евро.

Их запросы не очень рациональны, и выполнить их достаточно сложно. Мы обязаны действовать осторожно, чтобы не допустить ошибок. Поэтому на сегодняшний день Кьеза больше не является нашей целью".

Напомним, в сезоне 2023/24 Федерико Кьеза сыграл в 37 играх за "Ювентус", в которых отличился 10 голами и 3 результативными передачами.

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Бешикташ (Стамбул) Федерико Кьеза Ювентус
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Источник:
TRTSpor
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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