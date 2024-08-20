Моуринью: Мои игроки должны тянуть время, падать на газон, останавливать игру и имитировать травмы

Наставник "Фенербахче" Жозе Моуринью ответил на вопрос о своей адаптации к турецкому футболу.

"Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моей страстью к футболу. А есть и другие вещи, которые находятся вне моего контроля, они культурные.

Похоже, это мне нужно адаптироваться, а не наоборот. Я приехал, я иностранец. Я не собираюсь менять положение вещей. Поэтому мне нужно адаптироваться... Я не волшебник, у меня есть опыт.

Это не турецкий футбол должен подстраиваться под меня. Это я должен подстраиваться под турецкий футбол».

Мои игроки должны делать то, что делают с нами другие команды. Им нужно тянуть время, падать на газон, останавливать игру, имитировать травмы. Им нужно делать то, что делает каждая команда", - цитирует португальца Daily Mail.