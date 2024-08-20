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Моуринью: Мои игроки должны тянуть время, падать на газон, останавливать игру и имитировать травмы
Дельный совет от мастера
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Фенербахче" Жозе Моуринью ответил на вопрос о своей адаптации к турецкому футболу.
"Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моей страстью к футболу. А есть и другие вещи, которые находятся вне моего контроля, они культурные.
Похоже, это мне нужно адаптироваться, а не наоборот. Я приехал, я иностранец. Я не собираюсь менять положение вещей. Поэтому мне нужно адаптироваться... Я не волшебник, у меня есть опыт.
Это не турецкий футбол должен подстраиваться под меня. Это я должен подстраиваться под турецкий футбол».
Мои игроки должны делать то, что делают с нами другие команды. Им нужно тянуть время, падать на газон, останавливать игру, имитировать травмы. Им нужно делать то, что делает каждая команда", - цитирует португальца Daily Mail.
Напомним, "Фенербахче" не смог пройти третий раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив "Лиллю" (1:2, 1:1).
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