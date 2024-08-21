Арсений Батагов поехал в один из самых удивительных клубов Турции. Какие вызовы ожидают нашего центрбека

Арсений Батагов очень рано доказал, что способен играть на высоком уровне. Воспитанник харьковского"Металлиста" в 15 лет переехал в академию "Днепра". Через год начал тренироваться с основной командой днепрян. В 17 лет дебютировал во взрослом футболе за "Днепр-1" в Первой лиге и помог команде по результатам сезона ворваться в УПЛ.

Талантливый футболист молодежной сборной Украины давно находился под пристальным вниманием топ-клубов УПЛ. В 2023 году ходили слухи, что Батаговым интересуются в Италии и даже в МLS. Однако, луганская "Заря" не могла позволить себе продать молодого игрока в Серию А по заниженной цене. А продолжать карьеру за океаном не согласился Арсений. Летом 2024 года Батагов мог надеть футболку киевского "Динамо". Киевляне не готовы были доставать из своего кошелька приличную сумму денег. В итоге "Заря" провела вполне успешный трансфер - Батагов стал футболистом турецкого "Трабзонспора". Многие могут скептически посмотреть на такой поворот судьбы перспективного украинского центрбека. Ведь Турция - не Англия, Италия или Испания. Но это далеко не так.

Постоянный конкурент стамбульских грандов

Главные герои турецкого футбола - "Фенербахче", "Галатасарай" и "Бешикташ". В тройку грандов турецкой Суперлиги постоянно врывается по-настоящему уникальный "Трабзонспор". Так уж принято в Турции, что чемпионами страны обычно становятся столичные команды. Однако, время от времени на пятки элиты Суперлиги наступает "бордово-синяя" команда из города Трабзон, который является не менее футбольным, чем Стамбул.

В начале ХХ столетия город мог похвастаться четырьмя любительскими клубами. Накал футбольных баталий в Трабзоне не уступал стамбульским играм между "Фенербахче" и "Галатасараем". К 1966 году клубы слились в один - "Трабзонспор". Свою профессиональную футбольную жизнь клуб начал во второй турецкой лиге. В 1974 году "Трабзон" ворвался в Суперлигу и ни разу не вылетал из списка элиты. А через два года "бордово-синие" завоевали первое золото чемпионата Турции. За всю историю существования клуб семь раз становился чемпионом Турции. Девять раз - вице-чемпионом и столько же обладателем Кубка Турции. Десять раз завоевывал Суперкубок Турции.

В 2020 году пост главного тренера команды занял местный менеджер Абдулла Авджи. Его первый сезон удался на славу. "Трабзонспор" стал седьмой раз чемпионом Турции. Сезон 2022/2023 "бордово-голубые" завершили на шестом месте, после чего Авджи отправили в отставку. Но "Трабзонспор" умеет удивлять. Уже через несколько месяцев Абдулла вернулся в команду. Сезон 2023/2024 "Трабзонспор" завершил на третьем месте.

Зачем Батагов "Трабзонспору"

Одна из самых больших проблем сегодняшнего "Трабзонспора" - количество пропущенных голов. В прошедшем сезоне Угурджан Чакыр (голкипер команды) 50 раз вынимал мяч из сетки ворот. И вовсе не потому, что первый номер много ошибается. Напротив. Угу Чакыр - один из лучших турецких киперов, за которым уже давно следят топ-клубы Европы. Все дело в качестве обороны команды. Поэтому неудивительно, что турецкий клуб находится в постоянном поиске защитников.

"Трабзон" давно присматривается к украинским футболистам. В 2023 году на радары "бордово-голубых" попадал игрок киевского "Динамо" Денис Попов. А зимой 2024 года "Трабзонспор" рассматривал усиление своей линии защиты в лице футболиста донецкого "Шахтера" - Ефима Конопли.

С луганской "Зарей" оказалось договориться гораздо проще. Украинский клуб получил хорошее финансовое вливание. Правда есть и минусы. "Заря" лишилась хорошего защитника, что может усложнить жизнь в УПЛ. А она (жизнь) и так непростая. Луганчане упали в прошлом сезоне на 10-е место и лишились участия в евротурнирах.

Батагов, в свою очередь, получил возможность познакомиться с другим футболом. Для молодого перспективного защитника это будет большой опыт. "Трабзонспор" рассчитывает на нашего игрока уже здесь и сейчас.

Конкуренты Батагова

Сегодня в турецкой команде есть шесть защитников. Стефано Денсвил - 31-летний футболист сборной Суринама. Опытный защитник успел поиграть в Италии и Нидерландах. Сегодня является одним из ключевых защитников команды и, пожалуй, единственным основным конкурентом Арсения. Стефан Савич и Райан Баня - футболисты правоногие. А Хусейн Туркмен и Йылмаз Авчи - игроки глубокого запаса. Если Батагов, который в свои 22 года не уступает качествами центрбека многим опытным защитникам (цепкий, сильный, неуступчивый, с хорошим пасом) быстро адаптируется в новых для него реалиях, место в основе "Трабзонспора" выиграет. А адаптироваться есть к чему.

Турецкий футбол отличается повышенной агрессивностью. Жесткие единоборства умноженные на повышенный градус эмоций. Горячие болельщики, у которых от любви до ненависти один шаг. Да и большинство новых соперников Арсения ничем не уступают в классе футболистам европейских середняков. Плюс, перед "Трабзонспором" стоит задача - завоевать первое (максимум), второе (минимум) место в чемпионате и получить путевки в еврокубки на будущий сезон. Соответственно, сезон 2024/2025 станет непростым экзаменом для Батагова как в психологическом аспекте, так и профессиональном. А у наших болельщиков появилась в арсенале еще одна футбольная лига, которая потребует от них немного внимания.

Фото - ФК "Трабзонспор"