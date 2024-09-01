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Умер тренер Аданаспора Сол Бамба, в возрасте 39 лет
Бывший игрок ПСЖ, Лестера, Кардиффа и сборной Кот-д’Ивуара
SkySports
Умер Сол Бамба.
По имеющейся информации, в 2021 году у Бамбы была обнаружена неходжкинская лимфома, одна из форм онкологического заболевания. Он прошел курс химиотерапии, и через год появилась информация, что болезнь отступила.
В прошлую пятницу Сол почувствовал себя плохо и был доставлен в госпиталь, где врачам не удалось спасти его жизнь.
В последнее время он работал тренером в турецком клубе Аданаспор.
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Источник:SkySports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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