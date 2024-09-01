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Умер тренер Аданаспора Сол Бамба, в возрасте 39 лет

Турция

Бывший игрок ПСЖ, Лестера, Кардиффа и сборной Кот-д’Ивуара

Умер тренер Аданаспора Сол Бамба, в возрасте 39 лет

SkySports

Новина українською

Умер Сол Бамба.

По имеющейся информации, в 2021 году у Бамбы была обнаружена неходжкинская лимфома, одна из форм онкологического заболевания. Он прошел курс химиотерапии, и через год появилась информация, что болезнь отступила.

В прошлую пятницу Сол почувствовал себя плохо и был доставлен в госпиталь, где врачам не удалось спасти его жизнь.

В последнее время он работал тренером в турецком клубе Аданаспор.

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Источник:
SkySports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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