Умер тренер Аданаспора Сол Бамба, в возрасте 39 лет

Умер Сол Бамба.

По имеющейся информации, в 2021 году у Бамбы была обнаружена неходжкинская лимфома, одна из форм онкологического заболевания. Он прошел курс химиотерапии, и через год появилась информация, что болезнь отступила.

В прошлую пятницу Сол почувствовал себя плохо и был доставлен в госпиталь, где врачам не удалось спасти его жизнь.

В последнее время он работал тренером в турецком клубе Аданаспор.