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Осимхен близок к переходу в Галатасарай
Турецкий клуб достиг принципиального соглашения с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" достиг принципиального соглашения с "Наполи" по аренде нигерийского форварда Виктора Осимхена. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, соглашение будет рассчитано на один год, а турецкий клуб полностью возьмет на себя зарплату футболиста. Руководство "Наполи" согласилось на такие условия.
В ближайшее время делегация "Галатасарая" отправится в Неаполь, чтобы провести переговоры непосредственно с Осимхеном и окончательно согласовать детали перехода.
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