Осимхен близок к переходу в Галатасарай

"Галатасарай" достиг принципиального соглашения с "Наполи" по аренде нигерийского форварда Виктора Осимхена. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, соглашение будет рассчитано на один год, а турецкий клуб полностью возьмет на себя зарплату футболиста. Руководство "Наполи" согласилось на такие условия.

В ближайшее время делегация "Галатасарая" отправится в Неаполь, чтобы провести переговоры непосредственно с Осимхеном и окончательно согласовать детали перехода.