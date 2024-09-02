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Осимхен близок к переходу в Галатасарай

Турция

Турецкий клуб достиг принципиального соглашения с Наполи

Осимхен близок к переходу в Галатасарай

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" достиг принципиального соглашения с "Наполи" по аренде нигерийского форварда Виктора Осимхена. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, соглашение будет рассчитано на один год, а турецкий клуб полностью возьмет на себя зарплату футболиста. Руководство "Наполи" согласилось на такие условия.

В ближайшее время делегация "Галатасарая" отправится в Неаполь, чтобы провести переговоры непосредственно с Осимхеном и окончательно согласовать детали перехода.

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Галатасарай (Стамбул) Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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