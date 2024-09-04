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Истанбул Башакшехир интересуется скандальным полузащитником Наби Кейтой

Турция

Об этом сообщает Kicker

Истанбул Башакшехир интересуется скандальным полузащитником Наби Кейтой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Еще в конце прошлого сезона Наби Кейта отметился негативным поведением, когда покинул расположение команды перед игрой с "Байером". Тогда игрока отстранили до конца кампании и было понятно, что "Вердер" захочет избавиться от токсичного актива в течение летнего межсезонья. Впрочем, гвинейский полузащитник в дальнейшем остается игроком "бременцев", однако немцы не оставляют попыток найти ему другой клуб для продолжения карьеры.

Сообщается, что "Истанбул Башакшехир" связался с 29-летним футболистом после того, как ранее он не смог договориться о переходе в "Сандерленд". В Турции трансферное окно открыто до 13 сентября и все стороны имеют время, чтобы оформить трансфер игрока. Сейчас переговоры продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Наби Кейта провел лишь 5 матчей во всех турнирах.

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Вердер (Бремен) Истанбул ББ (Стамбул) Наби Кейта
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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