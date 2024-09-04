Истанбул Башакшехир интересуется скандальным полузащитником Наби Кейтой

Еще в конце прошлого сезона Наби Кейта отметился негативным поведением, когда покинул расположение команды перед игрой с "Байером". Тогда игрока отстранили до конца кампании и было понятно, что "Вердер" захочет избавиться от токсичного актива в течение летнего межсезонья. Впрочем, гвинейский полузащитник в дальнейшем остается игроком "бременцев", однако немцы не оставляют попыток найти ему другой клуб для продолжения карьеры.

Сообщается, что "Истанбул Башакшехир" связался с 29-летним футболистом после того, как ранее он не смог договориться о переходе в "Сандерленд". В Турции трансферное окно открыто до 13 сентября и все стороны имеют время, чтобы оформить трансфер игрока. Сейчас переговоры продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Наби Кейта провел лишь 5 матчей во всех турнирах.