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Галатасарай проявляет интерес к опорному полузащитнику МЮ

Турция

Об этом сообщает турецкий журналист Али Начи Кучук

Галатасарай проявляет интерес к опорному полузащитнику МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Продолжается работа „Галатасарая“ на трансферном рынке. В Турции есть еще более недели времени до дедлайна, поэтому местные клубы имеют возможность укрепить свой состав в этот период.

Сообщается, что „львы“ хотят усилить полузащиту своей команды. „Галатасарай“ ведет переговоры с „Манчестер Юнайтед“ о подписании Каземиро. Турецкий клуб рассматривает исключительно годичную аренду бразильца.

Добавим, что с момента своего пребывания в „МЮ“ Каземиро провел 87 матчей, где отметился 12 голами и 9 ассистами.

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Источник:
Алі Начі Кучук
Опубликовал: Александр Гресь
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