Галатасарай проявляет интерес к опорному полузащитнику МЮ

Продолжается работа „Галатасарая“ на трансферном рынке. В Турции есть еще более недели времени до дедлайна, поэтому местные клубы имеют возможность укрепить свой состав в этот период.

Сообщается, что „львы“ хотят усилить полузащиту своей команды. „Галатасарай“ ведет переговоры с „Манчестер Юнайтед“ о подписании Каземиро. Турецкий клуб рассматривает исключительно годичную аренду бразильца.

Galatasaray orta saha hattını da güçlendirmek istiyor…



Juventus’ta forma giyen McKennie için girişimler sürüyor…



Orta saha hattı için temas kurulan oyuncular arasında Casemiro da var…



Galatasaray, Casemiro’yu 1 yıllığına kiralamak için Manchester United ile görüşme… — Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) September 3, 2024

Добавим, что с момента своего пребывания в „МЮ“ Каземиро провел 87 матчей, где отметился 12 голами и 9 ассистами.