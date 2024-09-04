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Галатасарай проявляет интерес к опорному полузащитнику МЮ
Об этом сообщает турецкий журналист Али Начи Кучук
Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается работа „Галатасарая“ на трансферном рынке. В Турции есть еще более недели времени до дедлайна, поэтому местные клубы имеют возможность укрепить свой состав в этот период.
Сообщается, что „львы“ хотят усилить полузащиту своей команды. „Галатасарай“ ведет переговоры с „Манчестер Юнайтед“ о подписании Каземиро. Турецкий клуб рассматривает исключительно годичную аренду бразильца.
Galatasaray orta saha hattını da güçlendirmek istiyor…— Ali Naci Küçük (@AliNaciKucuk) September 3, 2024
Juventus’ta forma giyen McKennie için girişimler sürüyor…
Orta saha hattı için temas kurulan oyuncular arasında Casemiro da var…
Galatasaray, Casemiro’yu 1 yıllığına kiralamak için Manchester United ile görüşme…
Добавим, что с момента своего пребывания в „МЮ“ Каземиро провел 87 матчей, где отметился 12 голами и 9 ассистами.
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