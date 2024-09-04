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Серьезное усиление соперника Динамо. Осимхен официально присоединился к Галатасараю
Турецкий клуб решил арендовать игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" официально объявил об аренде нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.
Клуб пока не сообщает деталей сделки, но Фабрицио Романо пишет, что контракт рассчитан до июня 2025 года. В договоре аренды нет опции или обязательства выкупа.
???? @victorosimhen9, Türkiye'nin en büyüğünde! ????❤️#WelcomeToGalaOsimhen pic.twitter.com/qkaOHqJJNd— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2024
Добавим, что Осимхен за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:50
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