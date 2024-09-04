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Серьезное усиление соперника Динамо. Осимхен официально присоединился к Галатасараю

Турция
Обновлено

Турецкий клуб решил арендовать игрока

Серьезное усиление соперника Динамо. Осимхен официально присоединился к Галатасараю

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Галатасарай" официально объявил об аренде нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Клуб пока не сообщает деталей сделки, но Фабрицио Романо пишет, что контракт рассчитан до июня 2025 года. В договоре аренды нет опции или обязательства выкупа.

Добавим, что Осимхен за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:50
Когда Бущан увидит это чудище в маске, он бросит ворота и побежит до самой Аляски!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 19:50
Когда Бущан увидит это чудище в маске, он бросит ворота и побежит до самой Аляски!
Ответить
0
0

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