Серьезное усиление соперника Динамо. Осимхен официально присоединился к Галатасараю

"Галатасарай" официально объявил об аренде нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Клуб пока не сообщает деталей сделки, но Фабрицио Романо пишет, что контракт рассчитан до июня 2025 года. В договоре аренды нет опции или обязательства выкупа.

Добавим, что Осимхен за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.