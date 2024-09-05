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Бешикташ арендовал у Бенфики чемпиона Евро-2016

Турция

Новый чемпионат в карьере португальца

Бешикташ арендовал у Бенфики чемпиона Евро-2016

Besiktas

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Полузащитник "Бенфики" Жоау Мариу перешёл на правах аренды в "Бешикташ".

Соглашение рассчитано на один год. Также у турецкого клуба предусмотрено право выкупа 31-летнего футболиста.

В течение своей карьеры Мариу выступал за "Спортинг", "Виторию" Сетубал, "Интер", "Вест Хэм" и "Локомотив".

На счету Жоау 3 забитых мяча в 56 поединках за национальную сборную Португалии.

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Бешикташ (Стамбул) Бенфика (Лиссабон) Жоау Мариу
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Источник:
Besiktas
Опубликовал: Александр Бураков
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