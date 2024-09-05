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Бешикташ арендовал у Бенфики чемпиона Евро-2016
Новый чемпионат в карьере португальца
Besiktas
Полузащитник "Бенфики" Жоау Мариу перешёл на правах аренды в "Бешикташ".
Соглашение рассчитано на один год. Также у турецкого клуба предусмотрено право выкупа 31-летнего футболиста.
В течение своей карьеры Мариу выступал за "Спортинг", "Виторию" Сетубал, "Интер", "Вест Хэм" и "Локомотив".
На счету Жоау 3 забитых мяча в 56 поединках за национальную сборную Португалии.
✍ @joaome17 #EaglesFlyHigh ???? pic.twitter.com/gwai50m0Tm— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2024
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Источник:Besiktas
Опубликовал: Александр Бураков
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