Бешикташ арендовал у Бенфики чемпиона Евро-2016

Полузащитник "Бенфики" Жоау Мариу перешёл на правах аренды в "Бешикташ".

Соглашение рассчитано на один год. Также у турецкого клуба предусмотрено право выкупа 31-летнего футболиста.

В течение своей карьеры Мариу выступал за "Спортинг", "Виторию" Сетубал, "Интер", "Вест Хэм" и "Локомотив".

На счету Жоау 3 забитых мяча в 56 поединках за национальную сборную Португалии.