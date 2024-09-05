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Осимхен: Когда я услышал об интересе Галатасарая - мне было легко принять решение
Трансферу поспособствовали несколько факторов
Galatasaray
Нигерийский нападающий Виктор Осимхен прокомментировал свой переход из "Наполи" в "Галатасарай" на правах годичной аренды.
"Когда я услышал об интересе "Галатасарая" - мне было легко принять решение. Я знал, насколько велик "Галатасарай" и насколько это семейный клуб. У него невероятная база болельщиков.
Когда я приземлился в аэропорту, фанаты встретили меня так взволнованно, что я почувствовал себя очень счастливым. Такие вещи важны для игрока. Я хочу сделать для них все, что могу. С нетерпением жду участия в этом проекте.
Дрис Мертенс всегда был со мной, когда я находился в Италии. Он стал для меня старшим братом. Очень уважаю его и очень рад снова стать его товарищем по команде", - приводит слова Осимхена пресс-служба турецкого клуба.
Напомним, "Галатасарай" является соперником "Динамо" в основном раунде Лиги Европы сезона 2024/25.
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