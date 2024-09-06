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Фенербахче подпишет контракт с аргентинским хавбеком - Романо
Футболист присоединится к команде в начале 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" подпишет контракт с центральным полузащитником "Бока Хуниорс" Кристианом Мединой. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, футболист подпишет долгосрочное соглашение до 2030 года и присоединится к команде в начале 2025 года.
"Фенербахче" заплатит около 15 миллионов долларов за трансфер молодого таланта.
Кристиан в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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