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Фенербахче подпишет контракт с аргентинским хавбеком - Романо

Турция
Обновлено

Футболист присоединится к команде в начале 2025 года

Фенербахче подпишет контракт с аргентинским хавбеком - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фенербахче" подпишет контракт с центральным полузащитником "Бока Хуниорс" Кристианом Мединой. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, футболист подпишет долгосрочное соглашение до 2030 года и присоединится к команде в начале 2025 года.

"Фенербахче" заплатит около 15 миллионов долларов за трансфер молодого таланта.

Кристиан в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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