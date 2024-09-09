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Галатасарай хочет подписать защитника Тоттенхэма

Турция

Об этом сообщает Football Insider

Галатасарай хочет подписать защитника Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Турции еще продолжается трансферное окно. "Галатасарай" имеет время до 13 сентября, чтобы сделать дальнейшие подписания и клуб уже ведет переговоры с игроком "Тоттенхэма" Беном Дэвисом о возможности переезда в новый чемпионат.

Валлийский защитник провел на скамейке запасных все три матча "Тоттенхэма" в Премьер-лиге в этом сезоне. Кроме того, следующим летом у Дэвиса заканчивается контракт с лондонцами, а это значит, что потенциальный переход к турецкому гранду может стать последним шансом клуба заработать на нем. "Галатасарай" надеется использовать его нехватку игрового времени, предложив ему больше регулярной практики в основе. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Бен Дэвис провел 19 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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