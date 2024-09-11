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Моуринью: Будь я в клубе, который может потратить 70-75 млн евро - купил бы Осимхена, хоть он и часто падает

Турция

Комментарий в стиле Жозе

Моуринью: Будь я в клубе, который может потратить 70-75 млн евро - купил бы Осимхена, хоть он и часто падает

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью поделился своим мнением о новичке "Галатасарая" Викторе Осимхене.

"Осимхен — фантастический игрок. Если бы я был в клубе, который может потратить 70-75 миллионов евро, я бы купил его. У меня нет проблем с Виктором, у меня с ним хорошие отношения, даже если он много падает на землю.

Я сказал Осимхену: "Послушай, ты один из лучших игроков Африки вместе с Салахом. Сначала были Дрогба, Это'о, Веа. Ты не можешь так часто падать", - приводит слова Моуринью журналист Альфредо Педулла со ссылкой на Fanatik.

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Фенербахче (Стамбул) Галатасарай (Стамбул) Виктор Осимхен Жозе Моуринью
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Источник:
Pedulla
Опубликовал: Александр Бураков
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