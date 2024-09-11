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Моуринью: Будь я в клубе, который может потратить 70-75 млн евро - купил бы Осимхена, хоть он и часто падает
Комментарий в стиле Жозе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью поделился своим мнением о новичке "Галатасарая" Викторе Осимхене.
"Осимхен — фантастический игрок. Если бы я был в клубе, который может потратить 70-75 миллионов евро, я бы купил его. У меня нет проблем с Виктором, у меня с ним хорошие отношения, даже если он много падает на землю.
Я сказал Осимхену: "Послушай, ты один из лучших игроков Африки вместе с Салахом. Сначала были Дрогба, Это'о, Веа. Ты не можешь так часто падать", - приводит слова Моуринью журналист Альфредо Педулла со ссылкой на Fanatik.
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