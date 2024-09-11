Форвард Лиона Орбан близок к переходу в Трабзонспор

Летний трансферный рынок в Турции официально закрывается в пятницу, 13 сентября. У клубов, которые стремятся усилить свои составы в начале сезона, остается все меньше времени. Это касается и "Трабзонспора", который ищет свежую кровь в полузащите и атаке.

По информации Foot Mercato, что нападающий "Лиона" Гифт Орбан согласился перейти в турецкий клуб. "Бордово-синие" хочет арендовать игрока за 1 млн евро с обязательной опцией выкупа от 6 до 8 млн евро. Руководство "Лиона" не совсем устраивает такое предложение, поскольку зимой этого года клуб приобрел игрока у "Гента" за 12 млн евро с дополнительными бонусами. Переговоры между клубами еще продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Гифт Орбан провел 46 матчей и отметился 15 голами.