Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галатасарай интересуется защитником Лидс Юнайтед
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлый сезон Максимилиан Вебер провел на правах аренды в менхенгладбахской "Боруссии", но вернулся в "Лидс" на кампанию 2024-25 гг. Были предположения, что центральный защитник вернется в Германию, но этим летом сделка не состоялась. Впрочем, еще существует шанс, что футболист сменит клубную прописку.
Сообщается, что австрийцем интересуется "Галатасарай", у которого трансферное окно закрывается 13 сентября. 26-летний футболист не является основным игроком клуба из Чемпионшипа: в этом сезоне он выходил на поле лишь однажды во время проигранного матча с "Мидлсбро" в рамках Кубка английской лиги. По данным transfermarkt, стоимость футболиста составляет 14 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Максимилиан Вебер сыграл 27 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Как кормили – так и выросло. Нынешняя стыдоба сборной Украины - следствие отсутствия ответственности за провал на Евро-2024
- Маркевич: Ребров должен продолжать работать, но посмотреть, кто с ним работает – много, скажем так, мусора
- Тренер Чехии Гашек: Нам пришлось надеть рабочие комбинезоны, вгрызться в землю и бороться
- Еще один футболист для Моуринью. Фенербахче подписал игрока Ювентуса
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом