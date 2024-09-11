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Галатасарай интересуется защитником Лидс Юнайтед

Турция

Об этом сообщает Football Insider

Галатасарай интересуется защитником Лидс Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Прошлый сезон Максимилиан Вебер провел на правах аренды в менхенгладбахской "Боруссии", но вернулся в "Лидс" на кампанию 2024-25 гг. Были предположения, что центральный защитник вернется в Германию, но этим летом сделка не состоялась. Впрочем, еще существует шанс, что футболист сменит клубную прописку.

Сообщается, что австрийцем интересуется "Галатасарай", у которого трансферное окно закрывается 13 сентября. 26-летний футболист не является основным игроком клуба из Чемпионшипа: в этом сезоне он выходил на поле лишь однажды во время проигранного матча с "Мидлсбро" в рамках Кубка английской лиги. По данным transfermarkt, стоимость футболиста составляет 14 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Максимилиан Вебер сыграл 27 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.

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Галатасарай (Стамбул) Лидс Юнайтед Максимилиан Вебер
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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