Галатасарай интересуется защитником Лидс Юнайтед

Прошлый сезон Максимилиан Вебер провел на правах аренды в менхенгладбахской "Боруссии", но вернулся в "Лидс" на кампанию 2024-25 гг. Были предположения, что центральный защитник вернется в Германию, но этим летом сделка не состоялась. Впрочем, еще существует шанс, что футболист сменит клубную прописку.

Сообщается, что австрийцем интересуется "Галатасарай", у которого трансферное окно закрывается 13 сентября. 26-летний футболист не является основным игроком клуба из Чемпионшипа: в этом сезоне он выходил на поле лишь однажды во время проигранного матча с "Мидлсбро" в рамках Кубка английской лиги. По данным transfermarkt, стоимость футболиста составляет 14 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Максимилиан Вебер сыграл 27 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.