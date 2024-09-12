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Галатасарай проявляет интерес к защитнику Вест Хэма

Турция

Об этом сообщает Football Insider

Галатасарай проявляет интерес к защитнику Вест Хэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Продолжается летнее трансферное окно в Турции, дедлайн которого наступает 13 сентября. "Галатасарай" хочет успеть до этого времени усилиться и обратил свое внимание в сторону АПЛ.

Сообщается, что турецкий гранд интересуется игроком "Вест Хэма" Эмерсоном. "Галатасарай" планирует сделать официальное предложение по трансферу игрока в течение последних дней трансферного окна. Хулен Лопетеги хочет сохранить итальянца, поскольку он является основным футболистом на позиции левого защитника и сыграл в четырех матчах под руководством нового тренера. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Эмерсон провел 47 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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