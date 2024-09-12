Галатасарай проявляет интерес к защитнику Вест Хэма

Продолжается летнее трансферное окно в Турции, дедлайн которого наступает 13 сентября. "Галатасарай" хочет успеть до этого времени усилиться и обратил свое внимание в сторону АПЛ.

Сообщается, что турецкий гранд интересуется игроком "Вест Хэма" Эмерсоном. "Галатасарай" планирует сделать официальное предложение по трансферу игрока в течение последних дней трансферного окна. Хулен Лопетеги хочет сохранить итальянца, поскольку он является основным футболистом на позиции левого защитника и сыграл в четырех матчах под руководством нового тренера. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Эмерсон провел 47 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.