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Галатасарай проявляет интерес к защитнику Вест Хэма
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается летнее трансферное окно в Турции, дедлайн которого наступает 13 сентября. "Галатасарай" хочет успеть до этого времени усилиться и обратил свое внимание в сторону АПЛ.
Сообщается, что турецкий гранд интересуется игроком "Вест Хэма" Эмерсоном. "Галатасарай" планирует сделать официальное предложение по трансферу игрока в течение последних дней трансферного окна. Хулен Лопетеги хочет сохранить итальянца, поскольку он является основным футболистом на позиции левого защитника и сыграл в четырех матчах под руководством нового тренера. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Эмерсон провел 47 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.
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