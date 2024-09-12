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Галатасарай проявляет интерес к латералю Ромы

Турция

Об этом сообщает Николо Скира

Галатасарай проявляет интерес к латералю Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трансферное окно все еще открыто, в частности, в Турции. Игрок "Ромы" Никола Залевский в последние дни находится на прицеле "Галатасарая".

Сообщается, что турки уже достигли договоренности с самим игроком. Залевский должен подписать четырехлетний контракт. По нему он может рассчитывать на значительную прибавку по отношению к своим заработкам в Риме. В Турции он будет получать 1,9 млн евро в год. Теперь два клуба должны прийти к согласию. "Рома" надеется заработать около 12 млн евро, впрочем, предложение "Галатасарая" предусматривает 8 млн евро основной суммы и 2 млн бонусов. Переговоры между клубами продолжаются.

Добавим, что в прошлом сезоне Никола Залевский провел 33 матча и отметился 3 ассистами.

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Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
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