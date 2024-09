Галатасарай проявляет интерес к латералю Ромы

Трансферное окно все еще открыто, в частности, в Турции. Игрок "Ромы" Никола Залевский в последние дни находится на прицеле "Галатасарая".

Сообщается, что турки уже достигли договоренности с самим игроком. Залевский должен подписать четырехлетний контракт. По нему он может рассчитывать на значительную прибавку по отношению к своим заработкам в Риме. В Турции он будет получать 1,9 млн евро в год. Теперь два клуба должны прийти к согласию. "Рома" надеется заработать около 12 млн евро, впрочем, предложение "Галатасарая" предусматривает 8 млн евро основной суммы и 2 млн бонусов. Переговоры между клубами продолжаются.

Expected today a new meeting between #Galatasaray and #ASRoma to try to close Nicola #Zalewski’s deal. #Roma want 12M (bonuses included); while #Galatasaray offered 8M + 2M as bonuses (no easy conditions). The polish has reached an agreement for a contract until 2028 (1,9M/year)