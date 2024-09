"Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании

Его крайне непросто найти журналистам.

Репортеры The Athletic долго уговаривали Хакана на интервью, но и в нем не написали точно, где он живет и работает. Сказали лишь, что тренирует детей, а иногда после работы играет в футбол против клерков с пивными животами.

Это не прихоть и не паранойя. В 2018-м Шюкюр открыл кофейню в Пало-Альто, но после статьи в New York Times там начался кошмар:

Архитекторы личного краха Шюкюра в Анкаре, но и всегда рядом, готовы к новому нападению на лучшего бомбардира в истории сборной Турции, ее Суперлиги и автора самого быстрого гола на ЧМ.

Страшная, печальная реальность.

***

Это началось главным образом в 2013-м с полицейской операции "Большая взятка".

17 и 25 декабря правоохранители с обысками ворвались в дома министров из ближайшего окружения тогдашнего премьера Реджепа Эрдогана, а там наличные, компромат. Оказалось, что даже для Ирана деньги отмывали несмотря на санкции.

Ну, и вишенка на торте операции — звонок Эрдогана своему сыну Билалю.

Эрдоган среагировал быстро: в тот же день все записи назвали "фейком", а на следователей и СМИ, которые поддерживали расследование, начались нападки.

Поверим?

Но с Гюленом не все очевидно. На бумаге он лишь проповедник умеренного ислама, с 1999-го живущий в изгнании в Филадельфии.

Движение Гюлена "Хизмет" больше всего известно за свои школы в более чем 150 странах. По отзывам, образование там качественное — хорошо учат иностранные языки, гуманитарные науки. Вместе с тем, изучается Коран, а мальчики и девочки разделены с 6-го класса.

Гюлен не фанатик; он последовательно выступал против фундаменталистов и террористов-смертников:

Также Хизмет высказывается за мирное сосуществование с "людьми Писания" - христианами и иудеями, и ко всему поддерживает заявку Турции в ЕС, но требует уважения к консервативным исламским ценностям, которые являются основой движения.

В начале нулевых Гюлен помог Эрдогану получить власть и зачистить кемалистов, но дальше пути разошлись. Проповедник осудил избиение людей на Таксиме, и хотя у него не было своей партии, хорошо образованные выпускники школ Хизмет занимали все больше постов в Анкаре.

Были ли они организованы единым лидером? Имел ли Гюлен отношение к делу Эрдогана? Все молчат.

Единственное, что ясно — Хизмет в 2013-м объявили врагом государства.

Тогда-то почти все селебрити и отреклись от Гюлена, чтобы не иметь проблем, и только Шюкюр отказался.

***

Поверьте, он не преувеличивает.

По завершении карьеры в 2008-м Шюкюр вошел в партию Эрдогана, стал депутатом. На глазах у лидера Турции он играл футбол с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Милибендом.

Бизнес Шюкюра также рос и процветал, но лишь пока он не сказал Эрдогану "нет".

Его дочерям было 18 и 16 лет, сыну — 12.

Тогда Шюкюр искренне верил, что скоро вернется, но дальше в Турции произошла странная попытка переворота, которую Гюлен назвал "инсценировкой, ", и их с Хаканом окончательно заклеймили.

Имущество отобрали — это да, но хуже всего — арест отца Хакана, которому было уже далеко за 70.

Стоит ли ему верить?

Ну, в то же время в Турции по подозрению в причастности к Хизмет было уволено более 70 тысяч человек, и где-то половину посадили. Также власти арестовали всех журналистов оппозиционных Zaman и Samanyolu TV, а по индексу свободы слова Турция опустилась на 154-е место из 180.

Когда-то в 1995-м на первой свадьбе у Шюкюра были оба Эрдоган и Гюлен. Кто же знал, что это ему так обернется?

***

Сейчас у Хакана только один близкий друг — баскетболист НБА Энес Кантер, который тоже оказался в изгнании.

В 2017-м Анкара пыталась экстрадировать Кантера из Индонезии, где он отдыхал, и с тех пор их с Шюкюром мир сократился до 29 стран.

Нелегкий мир! Что только не делал Хакан, чтобы стать на ноги — даже водил такси Uber и продавал книги на Amazon. Нынешняя работа в детской школе после всего — как благословение.

Шюкюр смеется. Свою судьбу он воспринимает спокойно; благодарит жену, которая осталась верной в нищете.

Между тем в Турции делают вид, будто и не было его 21-летней карьеры с 8 титулами чемпиона и выигранным Кубком УЕФА-2000. Его удар в финальной серии с "Арсеналом" даже вырезали из записи, которую демонстрируют в клубном музее "Галатасарая".

Комментатора ЧМ-2022 на TRT Альпера Бакирджигила сняли с эфира уже в перерырве, а затем уволили за одну лишь ремарку, что Шюкюр забил Корее на 11-й секунде, и это самый быстрый гол в истории мундиалей.

Никому не позволено упоминать Хакана Шюкюра.

***

Дабы не терять связь с фанами, он ведет эфиры на YouTube — говорит о "Галатасарае", но и о политике тоже.

В Турции за них можно сесть.

Его персональная война продолжается, хотя, как каждый эмигрант, Шюкюр сгущает краски. С 2014 года Эрдоган выиграл все крупные выборы. Какой бы ни была его политика, она поддерживается большинством турок.

Large crowds celebrating President Erdoğan’s win



This is the crowd outside the Presidential complex in Ankara waiting for Erdoğan’s speech pic.twitter.com/6MaiIAV8Vu