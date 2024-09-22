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Фенербахче уступил Галатасараю и отпустил конкурента в борьбе за чемпионство
Стамбульское дерби выиграла не та команда, которая поддерживает россиян
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках Стамбульского дерби "Фенербахче" дома принимал "Галатасарай". Матч завершился со счётом 1:3.
Еще до 28 минуты гости забили два мяча: сначала Ливакович оформил автогол, затем с передачи Осимхена забил Мертенс. На 60-й минуте Сара увеличил преимущество "Галатасарая", а впоследствии Джеко с пенальти забил лишь гол престижа для подопечных Моуринью.
Для "Галатасарая" – это шестая победа в чемпионате. Команда Бурука находится на первом месте с максимально возможными 18 очками. "Желтые канарейки" идут вторыми, уступая пять зачетных баллов.
Напомним, что 21 января "Галатасарай" сыграет против "Динамо" в рамках седьмого тура основного раунда Лиги Европы.
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