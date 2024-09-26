Моуринью о пропуске пресс-конференции после игры с Галатасараем: Я ждал 70 минут... это неуважение. Я никогда не боялся ни одного вопроса

На прошлой неделе состоялось турецкое дерби между "Галатасараем" и "Фенербахче", где последние потерпели поражение со счетом 3:1. Жозе Моуринью не явился на послематчевую пресс-конференцию после игры и впоследствии был оштрафован, но он настаивает на том, что ему не позволили зайти в пресс-комнату, чтобы встретиться с прессой.

"За 24 года в футболе я никогда в жизни не убегал с пресс-конференции, особенно после поражения. Я никогда не боялся ни одного журналиста, ни одного вопроса или пресс-конференции. Так что с вами (турецкими СМИ) я не собираюсь менять свой образ жизни. Игра закончилась, я поприветствовал тренера команды-соперника. Я пошел прямо на флеш интервью, а потом 70 минут ждал, чтобы попасть на пресс-конференцию. Я пытался зайти, но меня не пустили. Я стоял в дверях пресс-конференции, пытаясь зайти. Мне не позволили пройти. Это не имеет ничего общего с результатом. Это не имеет ничего общего ни с чем другим, только с тем, что является правильным или неправильным.

На следующем матче будет так же. Я иду на флеш интервью сразу после игры, потому что такова логика флеш интервью. Флеш интервью - это не 20 минут после игры. Флеш интервью - это флеш после игры. Вы заканчиваете игру, вы идете на флеш интервью. Потом ты ждешь 15 минут, 20 минут, полчаса, и тренер гостей идет [первым на пресс-конференцию]. [Ждать] 70 минут, извините, но это неуважение. Если кто-то и почувствовал неуважение, то это я", - цитирует Жозе Моуринью Eurosport.

Добавим, что "Фенербахче" в рамках Лиги Европы сегодня будет играть против "Юниона Сент-Жилуаза". Матч состоится в 19:45 на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".