Моуринью: Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал трофеи. Кроме Тоттенхэма

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью ответил на вопрос журналиста о том, почему сейчас в игре команды не заметен "эффект Моуринью".

"Эффект Моуриньо" - это трофеи, кубки. Невозможно выиграть трофей в сентябре. В сентябре ни один трофей не разыгрывается. Как здесь увидеть эффект?

Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал трофеи. Кроме "Тоттенхэма" - я ушел за два дня до финала.

Но во всех остальных клубах "эффект Моуриньо" проявлялся в виде трофеев. Извините, но в сентябре нечего выигрывать", - сказал коуч.