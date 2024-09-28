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Моуринью: Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал трофеи. Кроме Тоттенхэма

Турция

Возможно, и не специально, но получилась шутка

Моуринью: Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал трофеи. Кроме Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью ответил на вопрос журналиста о том, почему сейчас в игре команды не заметен "эффект Моуринью".

"Эффект Моуриньо" - это трофеи, кубки. Невозможно выиграть трофей в сентябре. В сентябре ни один трофей не разыгрывается. Как здесь увидеть эффект?

Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал трофеи. Кроме "Тоттенхэма" - я ушел за два дня до финала.

Но во всех остальных клубах "эффект Моуриньо" проявлялся в виде трофеев. Извините, но в сентябре нечего выигрывать", - сказал коуч.

Сейчас "Фенербахче" занимает 2-е место в чемпионате Турции, отставая от первого "Галатасарая" на 5 очков. Ранее команда не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов, поэтому выступает в Лиге Европы.

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Источник:
champion.com.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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