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Моуринью получил курьёзную жёлтую карточку. Что на этот раз учудил португалец?

Турция
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Видео инцидента

Моуринью получил курьёзную жёлтую карточку. Что на этот раз учудил португалец?

Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье, 29 сентября, "Фенербахче" обыграл на выезде "Антальяспор" (2:0) в рамках седьмого тура чемпионата Турции.

Главный тренер гостей Жозе Моуринью выразил не согласие с тем, что при счёте 1:0 арбитр отменил гол Эдина Джеко из-за офсайда. Португальский специалист решил взять свой ноутбук и поместить его перед телекамерой, пытаясь доказать, что решение было неверным. Впоследствии судья показал Моуринью жёлтую карточку.

На данный момент "Фенербахче" занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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Фенербахче (Стамбул) Антальяспор (Анталья) тренер Жозе Моуринью
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Источник:
beIN SPORTS
Опубликовал: Александр Бураков
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