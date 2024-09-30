Моуринью получил курьёзную жёлтую карточку. Что на этот раз учудил португалец?

В воскресенье, 29 сентября, "Фенербахче" обыграл на выезде "Антальяспор" (2:0) в рамках седьмого тура чемпионата Турции.

Главный тренер гостей Жозе Моуринью выразил не согласие с тем, что при счёте 1:0 арбитр отменил гол Эдина Джеко из-за офсайда. Португальский специалист решил взять свой ноутбук и поместить его перед телекамерой, пытаясь доказать, что решение было неверным. Впоследствии судья показал Моуринью жёлтую карточку.

На данный момент "Фенербахче" занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.