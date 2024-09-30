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Моуринью получил курьёзную жёлтую карточку. Что на этот раз учудил португалец?
Видео инцидента
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 29 сентября, "Фенербахче" обыграл на выезде "Антальяспор" (2:0) в рамках седьмого тура чемпионата Турции.
Главный тренер гостей Жозе Моуринью выразил не согласие с тем, что при счёте 1:0 арбитр отменил гол Эдина Джеко из-за офсайда. Португальский специалист решил взять свой ноутбук и поместить его перед телекамерой, пытаясь доказать, что решение было неверным. Впоследствии судья показал Моуринью жёлтую карточку.
На данный момент "Фенербахче" занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
???? Jose Mourinho'dan laptoplu tepki! #ANTvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/mN1RzXdc5x— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 29, 2024
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