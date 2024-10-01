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Осимхен: Я стою более 100 миллионов евро

Турция

Высокая самооценка

Осимхен: Я стою более 100 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен назвал свою трансферную стоимость.

"Я стою более 100 миллионов евро. В мире мало таких игроков, как я, которые действуют в таком стиле и добились такого успеха. Это связано с моими характеристиками и с тем, что я делаю.

Я считаю, что заслуживаю этого. Я осознаю, какой вклад вношу и что могу сделать, даже в своей личной жизни. Люди думают по-другому? Одни говорят, что я стою 15 миллионов, другие - что 100-120-150. У всех разные мнения", - приводит слова нигерийца Corriere dello Sport.

Напомним, что в "Галатасарай" Осимхен перешёл из "Наполи" в сентябре этого года на правах аренды.

На данный момент на счету Виктора 2 забитых мяча и 3 ассиста в 4 матчах в текущем сезоне.

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Галатасарай (Стамбул) Виктор Осимхен
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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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