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Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+

Турция
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Спортивная карьера окончена

Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+

Фото - instagram.com/elifkaraarslan_17

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Турецкая футбольная федерация (TFF) отозвала лицензии у инспектора матчей Суперлиги Орхана Эрдемира и судьи Элиф Караарслан из-за скандала. В интернете появились видео 18+ с их участием.

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Как сообщает Haberler, 61-летний инспектор ФИФА был отстранен на 45 дней, а 24-летняя судья Караарслан – на 3 месяца. После того, как срок дисквалификаций истечет, они все равно не смогут вернуться в футбол, ведь регламент предусматривает полное аннулирование лицензий получившим бан на такой срок.

Судьи пытались оспорить свое отстранение, но арбитражный совет федерации отклонил их апелляции.

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Источник:
Haberler
Опубликовал: Александр Симченко
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