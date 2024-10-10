Девушку-арбитра и инспектора ФИФА отстранили после появления их видео 18+

Турецкая футбольная федерация (TFF) отозвала лицензии у инспектора матчей Суперлиги Орхана Эрдемира и судьи Элиф Караарслан из-за скандала. В интернете появились видео 18+ с их участием.

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Как сообщает Haberler, 61-летний инспектор ФИФА был отстранен на 45 дней, а 24-летняя судья Караарслан – на 3 месяца. После того, как срок дисквалификаций истечет, они все равно не смогут вернуться в футбол, ведь регламент предусматривает полное аннулирование лицензий получившим бан на такой срок.

Судьи пытались оспорить свое отстранение, но арбитражный совет федерации отклонил их апелляции.