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19-летний хавбек Реала может отправиться в Турцию - его ждёт сам Моуринью

Турция

Пойдут ли "сливочные" на такой шаг?

19-летний хавбек Реала может отправиться в Турцию - его ждёт сам Моуринью

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Арда Гюлер может вернуться в "Фенербахче". Об этом сообщает AS.

Стамбульская команда, которую ныне возглавляет известный тренер Жозе Моуринью, внимательно следит за ситуацией вокруг 19-летнего футболиста.

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На данный момент речь идет о потенциальной аренде Гюлера в зимнее трансферное окно.

Напомним, Арда перешёл в "Реал" летом 2023 года именно из "Фенербахче".

В новом сезоне Гюлер не отметился ни одним результативным действием за 10 матчей во всех турнирах.

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Фенербахче (Стамбул) аренда Арда Гюлер Жозе Моуринью
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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