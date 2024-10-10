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19-летний хавбек Реала может отправиться в Турцию - его ждёт сам Моуринью
Пойдут ли "сливочные" на такой шаг?
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Арда Гюлер может вернуться в "Фенербахче". Об этом сообщает AS.
Стамбульская команда, которую ныне возглавляет известный тренер Жозе Моуринью, внимательно следит за ситуацией вокруг 19-летнего футболиста.
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На данный момент речь идет о потенциальной аренде Гюлера в зимнее трансферное окно.
Напомним, Арда перешёл в "Реал" летом 2023 года именно из "Фенербахче".
В новом сезоне Гюлер не отметился ни одним результативным действием за 10 матчей во всех турнирах.
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