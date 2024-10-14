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Встреча руководства турецкого клуба завершилась массовой дракой

Турция

Клуб находится в трудном финансовом положении

Встреча руководства турецкого клуба завершилась массовой дракой

Тransfermarkt

Новина українською

Турецкий футбольный клуб "Ени Малатьяспор" оказался в центре скандала.

Недавно состоялся сбор акционеров команды, где президент клуба Адил Геврек представил неутешительную финансовую отчетность (долги команды превышают 20 миллионов). Это спровоцировало бурную реакцию среди присутствующих. Обмен мнениями быстро перерос в драку, из-за чего на место происшествия пришлось вызывать полицию.

Напомним, что "Ени Малатьяспор" занимает двадцатое место в первой лиге Турции, имея -3 очка.

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Малатьяспор (Турция)
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Источник:
İnönü Güncel
Опубликовал: Екатерина Власова
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