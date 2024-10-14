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Встреча руководства турецкого клуба завершилась массовой дракой
Клуб находится в трудном финансовом положении
Тransfermarkt
Турецкий футбольный клуб "Ени Малатьяспор" оказался в центре скандала.
Недавно состоялся сбор акционеров команды, где президент клуба Адил Геврек представил неутешительную финансовую отчетность (долги команды превышают 20 миллионов). Это спровоцировало бурную реакцию среди присутствующих. Обмен мнениями быстро перерос в драку, из-за чего на место происшествия пришлось вызывать полицию.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulübün borcu ile ilgili konuştuğu sırada bazı delegeler tepki gösterdi. Bunun üzerine bazı delegeler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda delegeler arasında yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin… pic.twitter.com/JyIJspUnPU— İnönü Güncel (@inonuguncell) October 14, 2024
Напомним, что "Ени Малатьяспор" занимает двадцатое место в первой лиге Турции, имея -3 очка.
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