Галатасарай хочет продать Зиеша зимой

Турецкий "Галатасарай" хочет продать Хакима Зиеша зимой. Так клуб сможет заработать на трансфере.

По информации источника, конфликт игрока с клубом начался после матча плей-офф Лиги Чемпионов против Янг Бойза. Тогда клуб оставил игрока в запасных, и футболист сказал, что покидает клуб. Кроме того, Зиеш на своей странице в Instagram удалил все публикации, связанные с турецким клубом.



Его хотели купить катарские команды, но игрок не сумел с ними договориться. Теперь Зиеш может оказаться в MLS. Конкретных предложений пока не поступало. Также, не исключен переход в клубы Ближнего Востока, - пишет источник.

Хаким Зиеш перешёл в "Галатасарай" летом 2024 года свободным агентом из "Челси". Он сыграл в 4 играх за клуб из возможных 11. Трансферная стоимость игрока по информации TransferMarkt – 7 млн евро.

Контракт "Галатасарая" с игроком подписан до 2025 года