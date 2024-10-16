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Галатасарай хочет продать Зиеша зимой
Варианты есть
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Галатасарай" хочет продать Хакима Зиеша зимой. Так клуб сможет заработать на трансфере.
По информации источника, конфликт игрока с клубом начался после матча плей-офф Лиги Чемпионов против Янг Бойза. Тогда клуб оставил игрока в запасных, и футболист сказал, что покидает клуб. Кроме того, Зиеш на своей странице в Instagram удалил все публикации, связанные с турецким клубом.
Его хотели купить катарские команды, но игрок не сумел с ними договориться. Теперь Зиеш может оказаться в MLS. Конкретных предложений пока не поступало. Также, не исключен переход в клубы Ближнего Востока, - пишет источник.
Хаким Зиеш перешёл в "Галатасарай" летом 2024 года свободным агентом из "Челси". Он сыграл в 4 играх за клуб из возможных 11. Трансферная стоимость игрока по информации TransferMarkt – 7 млн евро.
Контракт "Галатасарая" с игроком подписан до 2025 года
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