Не подошел Жозе Моуринью?! Фенербахче разорвал контракт со своим вингером

После того как Жозе Моуринью возглавил "Фенербахче", Райан Кент сыграл лишь 68 минут в квалификационном матче Лиги чемпионов против "Лугано". С тех пор 27-летний вингер перестал попадать в заявку на поединки своей команды.

Впрочем, игрок будет иметь возможность найти себе другой клуб. Как говорится в сообщении "Фенербахче", контракт с Райаном Кентом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/x38fRiRtqH — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 17, 2024

Добавим, что англичанин присоединился к турецкому гранду летом 2023 года и в прошлом сезоне он провел 18 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.