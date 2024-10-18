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Не подошел Жозе Моуринью?! Фенербахче разорвал контракт со своим вингером
Игроку придется искать себе новый клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того как Жозе Моуринью возглавил "Фенербахче", Райан Кент сыграл лишь 68 минут в квалификационном матче Лиги чемпионов против "Лугано". С тех пор 27-летний вингер перестал попадать в заявку на поединки своей команды.
Впрочем, игрок будет иметь возможность найти себе другой клуб. Как говорится в сообщении "Фенербахче", контракт с Райаном Кентом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 17, 2024
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/x38fRiRtqH
Добавим, что англичанин присоединился к турецкому гранду летом 2023 года и в прошлом сезоне он провел 18 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.
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