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Не подошел Жозе Моуринью?! Фенербахче разорвал контракт со своим вингером

Турция

Игроку придется искать себе новый клуб

Не подошел Жозе Моуринью?! Фенербахче разорвал контракт со своим вингером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как Жозе Моуринью возглавил "Фенербахче", Райан Кент сыграл лишь 68 минут в квалификационном матче Лиги чемпионов против "Лугано". С тех пор 27-летний вингер перестал попадать в заявку на поединки своей команды.

Впрочем, игрок будет иметь возможность найти себе другой клуб. Как говорится в сообщении "Фенербахче", контракт с Райаном Кентом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Добавим, что англичанин присоединился к турецкому гранду летом 2023 года и в прошлом сезоне он провел 18 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.

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Источник:
Фенербахче
Опубликовал: Александр Гресь
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