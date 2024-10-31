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Столкнулся с футболистом. Моуриньо получил травму на тренировке Фенербахче
Ближайший матч Фенербахче состоится 3 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо получил травму во время сегодняшней (31 октября) тренировки.
Португальский специалист столкнулся с одним из футболистов команды, в результате чего получил повреждение. На видео и фотографиях, которые появились в сети, видно, что Моуриньо теперь хромает.
Jose Mourinho instagram hesabından sakatlandığı anın videosunu paylaştı: "Genç koçlara ders; "Asla oyuncularla aynı renk giymeyin"... sana topu atabilirler.... ya da arkandan tekmeler ????" pic.twitter.com/4MciR7KN7V— Tek Yol FENER (@TekYolFener) October 31, 2024
Напомним, что ближайший матч "Фенербахче" состоится 3 ноября. Команда сыграет против "Трабзонспора".
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