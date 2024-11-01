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"Очевидно!": Осимхен ответил, покинет ли Турцию зимой

Турция

Контракта осталось не так много

"Очевидно!": Осимхен ответил, покинет ли Турцию зимой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен кратко прокомментировал, покинет ли Турцию зимой.

Журналист спросил футболиста после матча "Галатасарай" – "Бешикташ", останется ли он в Самбуле до лета. Нигериец коротко ответил:

“Здесь? Очевидно!”, – сказал Осимхен.

"Галатасарай" арендовал Виктора Осимхена у "Наполи" до конца текущего сезона. В турецкой Суперлиге он провел пять матчей и оформил четыре гола и два ассиста. В Лиге Европы нападающий сыграл два поединка и отличился двумя результативными передачами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 75 миллионов евро. Его контракт с "Наполи" действует до лета 2026 года.

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Галатасарай (Стамбул) Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
tvfutbolplus
Опубликовал: Максим Кучер
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