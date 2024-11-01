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"Очевидно!": Осимхен ответил, покинет ли Турцию зимой
Контракта осталось не так много
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен кратко прокомментировал, покинет ли Турцию зимой.
Журналист спросил футболиста после матча "Галатасарай" – "Бешикташ", останется ли он в Самбуле до лета. Нигериец коротко ответил:
“Здесь? Очевидно!”, – сказал Осимхен.
Sezonun ikinci yarısı burada mısın?— Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) October 28, 2024
- Victor Osimhen: "Evet buradayım." (@tvfutbolplus)
pic.twitter.com/AEeLgSx8YN
"Галатасарай" арендовал Виктора Осимхена у "Наполи" до конца текущего сезона. В турецкой Суперлиге он провел пять матчей и оформил четыре гола и два ассиста. В Лиге Европы нападающий сыграл два поединка и отличился двумя результативными передачами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 75 миллионов евро. Его контракт с "Наполи" действует до лета 2026 года.
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