"Очевидно!": Осимхен ответил, покинет ли Турцию зимой

Нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен кратко прокомментировал, покинет ли Турцию зимой.

Журналист спросил футболиста после матча "Галатасарай" – "Бешикташ", останется ли он в Самбуле до лета. Нигериец коротко ответил:

“Здесь? Очевидно!”, – сказал Осимхен.

"Галатасарай" арендовал Виктора Осимхена у "Наполи" до конца текущего сезона. В турецкой Суперлиге он провел пять матчей и оформил четыре гола и два ассиста. В Лиге Европы нападающий сыграл два поединка и отличился двумя результативными передачами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 75 миллионов евро. Его контракт с "Наполи" действует до лета 2026 года.