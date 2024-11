Моуринью выбежал на поле после победного гола Фенербахче. Без конфуза не обошлось

"Фенербахче" с трудом обыграл "Трабзонспор" (3:2) в выездном матче 11-го тура чемпионата Турции.

В первом тайме единственный гол в составе обеих команд забил экс-полузащитник "Шахтёра" Фред. Во второй половине игры хозяева поля дважды забили с пенальти во втором тайме, на что "Фенер" ответил результативным ударом Эдина Джеко. Победу гостям в компенсированное время принёс гол Софьяна Амрабата на 90+12 минуте.

Разделить момент радости с подопечными выбежал и главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью, но в попытке проехаться по полю на коленях упал на газон. Впрочем, 61-летний португалец был тут же подхвачен своими игроками.

Jose Mourinho is having his best time in Türkiye ????pic.twitter.com/C37ZUjF38a