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Моуринью выбежал на поле после победного гола Фенербахче. Без конфуза не обошлось
"Особенный" он и в Турции "Особенный"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" с трудом обыграл "Трабзонспор" (3:2) в выездном матче 11-го тура чемпионата Турции.
В первом тайме единственный гол в составе обеих команд забил экс-полузащитник "Шахтёра" Фред. Во второй половине игры хозяева поля дважды забили с пенальти во втором тайме, на что "Фенер" ответил результативным ударом Эдина Джеко. Победу гостям в компенсированное время принёс гол Софьяна Амрабата на 90+12 минуте.
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Разделить момент радости с подопечными выбежал и главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью, но в попытке проехаться по полю на коленях упал на газон. Впрочем, 61-летний португалец был тут же подхвачен своими игроками.
Jose Mourinho is having his best time in Türkiye ????pic.twitter.com/C37ZUjF38a— Troll Football (@TrollFootball) November 3, 2024
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