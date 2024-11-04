Моуринью: Злюсь на людей из Фенербахче, которые привели меня сюда. Они рассказали мне половину правды

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью раскритиковал турецкое судейство после тяжёлой победы над "Трабзонспором" (3:2) в матче 11-го тура национального первенства.

"Мы не хотим, чтобы Атилла Караоглан снова присутствовал на наших матчах. Мы боремся против системы! Мы не видели Атиллу Караоглана на поле, на поле был молодой судья, но за ним стоял Караоглан. Из человека-невидимки он сумел стать самым важным человеком матча. Я говорю от имени всего "Фенербахче": он нам не нужен. Мы не хотим его видеть ни в качестве VAR-рефери, ни в качестве полевого судьи. Особенно в роли арбитра VAR.

Мы играем против хороших соперников, но мы также играем против системы. Это самое трудное. Нам приходится играть против ВАР, против системы. Поэтому мы так праздновали победу. Мы победили очень, очень сильных парней. Мы не сдадимся.

Я злюсь на людей из "Фенербахче", которые привели меня сюда. Они рассказали мне половину правды. Если бы я знал все заранее, то не приехал бы в "Фенербахче", - заявил португалец.