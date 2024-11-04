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Жозе Моуринью: Турецкий футбол никто не смотрит и он воняет

Турция

Похоже, что Жозе не нравится новый чемпионат

Жозе Моуринью: Турецкий футбол никто не смотрит и он воняет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью раскритиковал турецкую Суперлигу после драматической победы его команды над "Трабзонспором" со счетом 3:2. Также он отметил, что никто не смотрит турецкий футбол.

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На своей послематчевой пресс-конференции 61-летний Жозе Моуринью сказал следующую порцию критики в адрес местного чемпионата.

"Никто за рубежом не хочет смотреть чемпионат Турции. Кто хочет смотреть эту турецкую лигу за рубежом? У них есть куча других вариантов среди топовых европейских чемпионатов. Для чего им смотреть это? Здесь очень серо, очень темно. И здесь очень плохо пахнет".

"Я думаю, что за рубежом не так много людей смотрит чемпионат Турции. Думаю, что в Лондоне только мой сын следит за этим чемпионатом. Больше никто", — сказал "Особенный".

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Отметим, что "Фенербахче" под руководством Моуринью занимает третье место после десяти сыгранных туров в чемпионате Турции, набрав 23 очка.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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