Жозе Моуринью: Турецкий футбол никто не смотрит и он воняет

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью раскритиковал турецкую Суперлигу после драматической победы его команды над "Трабзонспором" со счетом 3:2. Также он отметил, что никто не смотрит турецкий футбол.

На своей послематчевой пресс-конференции 61-летний Жозе Моуринью сказал следующую порцию критики в адрес местного чемпионата.

Отметим, что "Фенербахче" под руководством Моуринью занимает третье место после десяти сыгранных туров в чемпионате Турции, набрав 23 очка.

Jose Mourinho says the Turkish league "smells bad" and nobody watches it ???? pic.twitter.com/ZLRbsoNVbh