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Не Осимхен. Звёздный форвард Галатасарая выбыл до конца сезона

Турция

Очередная ужасная травма в европейском футболе

Не Осимхен. Звёздный форвард Галатасарая выбыл до конца сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди пропустит остаток сезона 2024/25.

"МРТ-обследование Мауро Икарди, получившего травму в матче с "Тоттенхэмом" в 4-м туре Лиги Европы УЕФА, выявило разрыв и повреждение мениска передней крестообразной связки правого колена. Игроку предстоит перенести операцию", - говорится в сообщении пресс-службы турецкого клуба.

Напомним, Икарди выступает за "Галатасарай" с 2022 года, и за это время отличился 61 голами и 22 результативными передачами в 87 матчах за "жёлто-красных". Ранее 31-летний аргентинец защищал цвета "ПСЖ", "Интера" и "Сампдории".

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Мауро Икарди Галатасарай (Стамбул) Тоттенхэм (Лондон) травма
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Источник:
Galatasaray
Опубликовал: Александр Бураков
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