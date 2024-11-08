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Не Осимхен. Звёздный форвард Галатасарая выбыл до конца сезона
Очередная ужасная травма в европейском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди пропустит остаток сезона 2024/25.
"МРТ-обследование Мауро Икарди, получившего травму в матче с "Тоттенхэмом" в 4-м туре Лиги Европы УЕФА, выявило разрыв и повреждение мениска передней крестообразной связки правого колена. Игроку предстоит перенести операцию", - говорится в сообщении пресс-службы турецкого клуба.
Напомним, Икарди выступает за "Галатасарай" с 2022 года, и за это время отличился 61 голами и 22 результативными передачами в 87 матчах за "жёлто-красных". Ранее 31-летний аргентинец защищал цвета "ПСЖ", "Интера" и "Сампдории".
Geçmiş olsun Mauro! ????❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2024
Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam! ???? pic.twitter.com/wGJ8JB62VR
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