Не Осимхен. Звёздный форвард Галатасарая выбыл до конца сезона

Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди пропустит остаток сезона 2024/25.

"МРТ-обследование Мауро Икарди, получившего травму в матче с "Тоттенхэмом" в 4-м туре Лиги Европы УЕФА, выявило разрыв и повреждение мениска передней крестообразной связки правого колена. Игроку предстоит перенести операцию", - говорится в сообщении пресс-службы турецкого клуба.

Напомним, Икарди выступает за "Галатасарай" с 2022 года, и за это время отличился 61 голами и 22 результативными передачами в 87 матчах за "жёлто-красных". Ранее 31-летний аргентинец защищал цвета "ПСЖ", "Интера" и "Сампдории".