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Звездный нападающий отреагировал на разговоры о его возможном переходе в Челси

Турция

Форвард Галатасарая нарушил тишину на фоне последних слухов

Звездный нападающий отреагировал на разговоры о его возможном переходе в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Виктор Осимхен отреагировал на разговоры о его возможном переходе в лондонский "Челси" после того, как он отметился дублем за "Галатасарай" в Лиге Европы в матче против "Тоттенхэма" (3:2).

Как известно, руководство "Челси" вело активные переговоры с "Наполи" по трансферу Осимхена летом этого года, но им так и не удалось достичь соглашения ни с клубом, ни с игроком. В итоге, форвард сборной Нигерии оказался в Турции, присоединившись к местному "Галатасараю" на правах аренды до конца сезона.

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"Я счастлив здесь, в "Галатасарае". Я сосредоточен на выступлениях за эту команду. Да, я видел много разных слухов, но я лично хотел бы отметить, что я собираюсь остаться здесь до конца сезона".

"Я не знаю, ведутся ли переговоры между "Галатасараем" и "Наполи" относительно моего будущего, но, если они захотят со мной поговорить, то мы, конечно, рассмотрим этот вопрос", — цитирует слова Осимхена издание TEAMtalk.

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Добавим, что в этом сезоне Виктор Осимхен забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в 8 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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