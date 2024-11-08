Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный нападающий отреагировал на разговоры о его возможном переходе в Челси
Форвард Галатасарая нарушил тишину на фоне последних слухов
Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Осимхен отреагировал на разговоры о его возможном переходе в лондонский "Челси" после того, как он отметился дублем за "Галатасарай" в Лиге Европы в матче против "Тоттенхэма" (3:2).
Как известно, руководство "Челси" вело активные переговоры с "Наполи" по трансферу Осимхена летом этого года, но им так и не удалось достичь соглашения ни с клубом, ни с игроком. В итоге, форвард сборной Нигерии оказался в Турции, присоединившись к местному "Галатасараю" на правах аренды до конца сезона.
"Я счастлив здесь, в "Галатасарае". Я сосредоточен на выступлениях за эту команду. Да, я видел много разных слухов, но я лично хотел бы отметить, что я собираюсь остаться здесь до конца сезона".
"Я не знаю, ведутся ли переговоры между "Галатасараем" и "Наполи" относительно моего будущего, но, если они захотят со мной поговорить, то мы, конечно, рассмотрим этот вопрос", — цитирует слова Осимхена издание TEAMtalk.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Виктор Осимхен забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в 8 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Войска РФ и КНДР пошли в наступление в Курской области - Forbes
- Зеленский рассказал о плане Б в случае прекращения помощи США
- Моуринью: Злюсь на людей из Фенербахче, которые привели меня сюда. Они рассказали мне половину правды
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери